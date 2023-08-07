Оппозиция просит остановить губительную реформу здравоохранения

В понедельник СДПЛ направила президенту Гитанасу Науседе, главе правительства Ингриде Шимоните и спикеру Сейма Виктории Чмилите-Нильсен обращение "О необходимости остановить разрушение системы здравоохранения в самоуправлениях".
В своем обращении социал-демократы подчеркивают, что "первые шаги в осуществлении изменений демонстрируют не стремление к улучшению здоровья населения, не сокращение очередей и приближение лечения к пациенту, а сужение услуг здравоохранения и других услуг в районах, приводящее к закрытию лечебных учреждений и увольнению врачей".
В. Блинкявичюте: ситуация трагичная – неравенство населения Литвы растет
По словам лидера социал-демократов Вилии Блинкявичюте, реформа здравоохранения, проводимая министром здравоохранения Арунасом Дулькисом, "может стать губительной" для населения: медицинские услуги отдаляются от людей, врачи в самоуправлениях массово увольняются с работы.
"Социал-демократы уже в третий раз обращаются к высшему руководству страны по поводу драматической ситуации и призывают остановить реформу медицинских учреждений. Мы видим, что цель проводимых бездушных "оптимизаций" А. Дулькиса – обычная экономия на здоровье населения. В результате этого в Литве растет колоссальное неравенство между возможностями населения. Я была шокирована, когда министр в одном из интервью обвинил в реформе самих жителей, якобы они ногами уже проголосовали за перемены. А. Дулькис должен понимать, что забота о здоровье населения — это долгосрочная инвестиция страны", — говорит В. Блинкявичюте.
Председатель СДПЛ напоминает, что литовские показатели здравоохранения – по-прежнему одни из худших среди стран Евросоюза: ожидаемая продолжительность жизни — одна из самых коротких, а уровень смертности, которого можно избежать с помощью профилактических мер и мер здравоохранения, — один из самых высоких.
"Сейчас на регионы оказывается огромное давление по упразднению или сокращению больниц, их отделений. И ситуация ухудшается: услуги отдаляются от людей. А жители, зная о больших очередях (или расстояниях, при необходимости ехать в город) к врачам, не обращаются к ним, даже когда тяжело больны. И это трагедия – государство забывает об интересах самых незащищенных", – оценивает В. Блинкявичюте.
В своем обращении СДПЛ призывает правительство и Сейм немедленно остановить уничтожение медицинских учреждений в Литве и провести аудит всех проектов и решений, которыми прикрывается разрушение медицинских учреждений.
По итогам аудита социал-демократы призывают внести коррективы в планы проведения реформ с отказом от изменений, не способствующих повышению качества и доступности предоставляемых услуг.
"При корректировке планов проведения реформ социал-демократы призывают учитывать тот факт, что и Евросоюз (ЕС), и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подчеркивают необходимость не оставлять без помощи ни одного человека. "Между тем планы Минздрава по переносу части оказываемых услуг в крупные города способствуют отдалению лечения от пациента, что противоречит основополагающим положениям политики здравоохранения ЕС и ВОЗ", — говорится в обращении социал-демократов.