Оппозиция просит остановить губительную реформу здравоохранения

В своем обращении социал-демократы подчеркивают, что "первые шаги в осуществлении изменений демонстрируют не стремление к улучшению здоровья населения, не сокращение очередей и приближение лечения к пациенту, а сужение услуг здравоохранения и других услуг в районах, приводящее к закрытию лечебных учреждений и увольнению врачей".

В. Блинкявичюте: ситуация трагичная – неравенство населения Литвы растет

"Социал-демократы уже в третий раз обращаются к высшему руководству страны по поводу драматической ситуации и призывают остановить реформу медицинских учреждений. Мы видим, что цель проводимых бездушных "оптимизаций" А. Дулькиса – обычная экономия на здоровье населения. В результате этого в Литве растет колоссальное неравенство между возможностями населения. Я была шокирована, когда министр в одном из интервью обвинил в реформе самих жителей, якобы они ногами уже проголосовали за перемены. А. Дулькис должен понимать, что забота о здоровье населения — это долгосрочная инвестиция страны", — говорит В. Блинкявичюте.