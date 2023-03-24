Такие поправки к Закону о фармации зарегистрировали 35 оппозиционных парламентариев.

По их словам, предлагаемое правовое регулирование позволит жителям приобретать необходимые им лекарства в больничных аптеках, им не придется ходить в другие аптеки за рецептурными лекарствами. Ожидается, что поправки к закону повысят конкуренцию на рынке лекарств, и пациенты смогут приобретать лекарства по более низкой цене.

По мнению авторов проекта, коммерческие аптечные сети не заинтересованы в том, чтобы предложить пациенту максимально выгодное с финансовой точки зрения решение, поскольку они ориентированы на получение прибыли. По словам парламентариев, подготовивших поправки к закону, некоторые услуги (например, дежурные аптеки) также не реализованы, поскольку считаются коммерчески непривлекательными.

"Ни одно государственное учреждение не может эффективно контролировать, чтобы между производителями, поставщиками и аптеками не заключались невыгодные для пациентов соглашения, поскольку такие соглашения рассматриваются как деловые отношения, в которые у государства нет оснований вмешиваться", - говорится в пояснительной записке к документу.

В случае одобрения Сеймом закон будет предусматривать, что "больничная аптека является подразделением медицинского учреждения, которое обеспечивает это учреждение лекарственными препаратами и/или средствами. В больничной аптеке лекарственные средства могут продаваться (отпускаться) и жителям".

Предлагается, чтобы поправки к Закону о фармации вступили в силу 1 июля 2024 г. В случае их принятия министр здравоохранения должен будет до конца года подготовить порядок продажи (выдачи) лекарственных препаратов в больничной аптеке.

В настоящее время больничные аптеки могут учреждаться только для обеспечения стационара медицинского учреждения. У больничных аптек нет права продавать лекарственные препараты амбулаторно лечащимся больным.

Поправки к Закону о фармации вносят члены Сейма Аурелиюс Верига, Дайнюс Гайжаускас, Риманте Шалашявичюте, Аста Кубилене, Арвидас Някрошюс, Гуода Бурокене, Йонас Ярутис, Эугениюс Сабутис, Гинтаутас Палуцкас, Пятрас Гражулис, Довиле Шакалене, Агне Ширинскене, Раса Будбяргите, Антанас Винкус, Оринта Лейпуте, Йонас Пинскус, Саулюс Сквернялис и другие.