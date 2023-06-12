"С благословения министра в прошлом году Ignitis закупал газ по фиксированной цене. Непонятно, почему они решили взять на себя обязательство платить фиксированную цену даже в течение года. Теперь это бремя вынуждены тащить потребители — и государство, поскольку оно выплачивает компенсации нуждающимся жителям, — на это придется кинуть 50 млн. евро. Между тем, Ignitis наслаждается растущими прибылями и зарплатами. А министр, гляди, и премию, наверное, получил за отличную работу!" – недоумевает заместитель председателя Комитета Сейма по вопросам экономики Г. Палуцкас.

В ответ на объяснения Д. Крейвиса и Ignitis о том, что обязательство платить высокую фиксированную цену за газ якобы было призвано защитить потребителей, Г. Палуцкас отмечает, что правительства других стран в такую ​​ситуацию не попали.

"Оправдывать свои вредоносные решения заботой о жителях – бессовестно. Все правительства пытались защитить себя от рисков. Однако почему-то именно в Литве цены на газ до сих пор рекордно высокие, даже после рекордного падения цен на рынке. Так что хватит этих сказок. Д. Крейвис и его подручные должны затянуть пояса потуже, уменьшить зарплату, урезать премии, которых они не заслуживают. За ошибки нужно платить. А Ignitis должен делиться своей прибылью с обществом, принимая на себя бремя несостоявшихся сделок", — призывает Г. Палуцкас.

По словам зампреда Счетного комитета Сейма, социал-демократа Расы Будбергите, сейчас, на фоне экономического спада, каждый цент надо направлять на борьбу с рецессией, однако Правительство вынуждено растрачивать миллионы на компенсации из-за прошлогодних ошибок министра.

"Этому нет оправданий. Ошибку следует признать на правительственном уровне, а бремя финансовых последствий этой ошибки должны нести те, кто не просчитал риск. Совершенно несправедливо, что все бремя из-за чужих ошибок ложится на плечи населения, и без того измученного рекордной инфляцией.

Это получается какая-то мошенническая схема: государственная компания заключает дорогостоящую сделку, а правительство, закрыв глаза, выплачивает миллионные компенсации жителям, которые в конечном итоге и платят за эту сделку. Это не может продолжаться. Министерству во главе с Д. Крейвисом необходимо научиться стратегическому планированию. В этой ситуации не должен молчать и Государственный совет по регулированию энергетики", — убеждена социал-демократ Р. Будбергите.