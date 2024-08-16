Оползень на горе Гедиминаса планируют привести в порядок к концу августа

„В настоящее время весь оползший грунт уже убран, а в районе оползня проложены дренажные трубы. После заполнения образовавшихся поверхностных повреждений будет укреплен участок, который не пострадал от оползня“, - сообщил BNS на этой неделе представитель музея.

„Работы планируется завершить к концу месяца“, - говорится в ответе.

Небольшой оползень произошел после 24-часового очень сильного дождя, но это был поверхностный оползень, поэтому угрозы устойчивости горы не было.

По данным музея, состояние горы Гедиминаса на данный момент относительно стабильное, и датчики не фиксируют существенных сдвигов.