Оползень на горе Гедиминаса планируют привести в порядок к концу августа

„В настоящее время весь оползший грунт уже убран, а в районе оползня проложены дренажные трубы. После заполнения образовавшихся поверхностных повреждений будет укреплен участок, который не пострадал от оползня“, - сообщил BNS на этой неделе представитель музея.
„Работы планируется завершить к концу месяца“, - говорится в ответе.
Небольшой оползень произошел после 24-часового очень сильного дождя, но это был поверхностный оползень, поэтому угрозы устойчивости горы не было.
По данным музея, состояние горы Гедиминаса на данный момент относительно стабильное, и датчики не фиксируют существенных сдвигов.
В этом году Национальный музей Литвы уже подписал предварительный договор с компанией Rekreacinė statyba на финальную реконструкцию юго-восточной части горы Гедиминаса.
Работы пройдут в течение трех лет, их стоимость около 13,4 млн. евро, музей ведет переговоры с министерствами относительно финансирования этого проекта.
Состояние горы вызывает обеспокоенность после крупных оползней, произошедших в феврале 2016 года. Тогда ее временно запретили посещать, объявили чрезвычайную ситуацию.