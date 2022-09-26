Оператор Litgrid провел учения по физической безопасности – имитировано вооруженное нападение на штаб-квартиру

В ходе учений ставилась цель проверить, как работают системы безопасности здания, как реагируют на происшествие охранники, спецслужбы и сотрудники компании.

"Злоумышленники были задержаны сотрудниками отряда антитеррористических операций Aras при литовской полиции", - говорится в сообщении Litgrid.

"Целью сегодняшних учений была оценка систем безопасности объекта наивысшего, четвертого, уровня безопасности – центра управления и обработки данных литовской электросистемы, а также готовности нашей команды и партнеров. Учения прошли успешно, и, несомненно, они будут и в будущем", - сказал генеральный директор Litgrid Рокас Масюлис.

В учениях по физической безопасности участие приняли сотрудники общественного порядка Главного комиссариата полиции Вильнюсского уезда, сотрудники отряда антитеррористических операций Aras при литовской полиции и стрелки короля Миндаугаса.

Учения по физической охране для усиления охраны объектов высшего уровня государственного значения Litgrid проводит регулярно.

В прошлом году учения проводились на Клайпедской трансформаторной подстанции, где установлена ​​преобразовательная подстанция морского соединения со Швецией Nord Balt.

Перед пандемией учения по физической безопасности проводились и на Алитусской подстанции. В 2017 году была имитирована атака на преобразовательную подстанцию ​​международного соединения LitPol Link с Польшей.