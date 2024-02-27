Опека над детьми: что важно знать в 2024 году?

С начала этого года, в результате увеличения базового социального пособия с 49 до 55 евро, увеличилось пособие по уходу за детьми, которые воспитываются в семье, приемной семье, центре по уходу или детском учреждении, а также для бывших приемных детей, которые проходят обучение.

"Расти в семейном окружении - самая большая потребность детей. Дети, которые по разным причинам лишились родительской опеки, имеют право не только расти в другой дружественной, безопасной среде, но и быть материально обеспеченными. Мы надеемся, что увеличение поддержки детей, находящихся под опекой, улучшит их повседневные условия жизни и что больше семей захотят стать приемными родителями, особенно для детей старшего возраста", - говорит Моника Навицкене , министр социального обеспечения и труда.

Размер пособия по уходу зависит от возраста ребенка и его/ее потребностей. Министерство социальной защиты и труда напоминает людям, которые выполняют важную миссию - обеспечивают уют и тепло в своих домах для детей, оставшихся без попечения родителей, - о доступной им государственной поддержке.

В этом году ежемесячное пособие по уходу составляет 286 евро для детей до 6 лет (на 31 евро больше, чем в прошлом году), 330 евро для детей от 6 до 12 лет (на 36 евро больше), 357,5 евро для детей от 12 до 18 лет, детей-инвалидов, независимо от их возраста, и бывших опекаемых в возрасте до 24 лет, которые получают образование (на 39 евро больше).

Целевая надбавка к пособию по опеке (попечительству)

Если ребенок находится на попечении семьи, семейного дома или центра по уходу (с дежурным опекуном), то для обеспечения ухода за ним ежемесячно выплачивается целевая надбавка в размере 220 евро, по сравнению с 196 евро в прошлом году. В отличие от пособия по уходу, целевая надбавка к пособию по уходу предназначена именно для опекуна ребенка и выплачивается, пока ребенок находится под опекой.