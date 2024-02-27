Опека над детьми: что важно знать в 2024 году?

Размер пособия по уходу зависит от возраста ребенка и его/ее потребностей. Министерство социальной защиты и труда напоминает людям, которые выполняют важную миссию - обеспечивают уют и тепло в своих домах для детей, оставшихся без попечения родителей, - о доступной им государственной поддержке.
"Расти в семейном окружении - самая большая потребность детей. Дети, которые по разным причинам лишились родительской опеки, имеют право не только расти в другой дружественной, безопасной среде, но и быть материально обеспеченными. Мы надеемся, что увеличение поддержки детей, находящихся под опекой, улучшит их повседневные условия жизни и что больше семей захотят стать приемными родителями, особенно для детей старшего возраста", - говорит Моника Навицкене, министр социального обеспечения и труда.
Увеличение пособия по опеке и попечительству
С начала этого года, в результате увеличения базового социального пособия с 49 до 55 евро, увеличилось пособие по уходу за детьми, которые воспитываются в семье, приемной семье, центре по уходу или детском учреждении, а также для бывших приемных детей, которые проходят обучение.
В этом году ежемесячное пособие по уходу составляет 286 евро для детей до 6 лет (на 31 евро больше, чем в прошлом году), 330 евро для детей от 6 до 12 лет (на 36 евро больше), 357,5 евро для детей от 12 до 18 лет, детей-инвалидов, независимо от их возраста, и бывших опекаемых в возрасте до 24 лет, которые получают образование (на 39 евро больше).
Целевая надбавка к пособию по опеке (попечительству)
Если ребенок находится на попечении семьи, семейного дома или центра по уходу (с дежурным опекуном), то для обеспечения ухода за ним ежемесячно выплачивается целевая надбавка в размере 220 евро, по сравнению с 196 евро в прошлом году. В отличие от пособия по уходу, целевая надбавка к пособию по уходу предназначена именно для опекуна ребенка и выплачивается, пока ребенок находится под опекой.
Когда опека над детьми прекращается в связи с совершеннолетием, эмансипацией или вступлением в брак, выплата целевой надбавки бывшему опекуну/попечителю продлевается, пока бывший подопечный продолжает проживать с бывшим опекуном, находиться на его иждивении и обучаться по общеобразовательной программе, но не после достижения им 23-летнего возраста.
Ожидается, что в этом году около 7,9 тысячи детей будут получать пособие, а около 5,9 тысячи опекунов будут получать целевую доплату к пособию.
Пособие по временному уходу за ребенком
Пособие по временному уходу выплачивается, когда Государственная служба защиты прав ребенка и усыновления определяет, что ребенок нуждается в защите, и ребенок временно находится на попечении или размещается у родственников или других лиц, эмоционально связанных с ребенком.
Размер пособия по временному уходу в этом году увеличился на 36 евро до 330 евро в месяц на ребенка, но точная сумма зависит от того, как долго за ребенком ухаживают.
Единовременное пособие на обустройство
Когда ребенок, находящийся под опекой, достигает совершеннолетия или прекращает опеку в связи с эмансипацией или вступлением в брак, он получает единовременное пособие на обустройство в размере 4125 евро, чтобы начать жить самостоятельно (пособие в этом году увеличилось на 450 евро). Это пособие не выплачивается наличными, но может быть использовано для покупки жилья, аренды жилья, выплаты ипотечного кредита, покупки мебели, бытовой техники, видео- и аудиоаппаратуры, одного персонального компьютера и т. д. Подать заявление на получение единовременного жилищного пособия можно в муниципалитет по месту жительства до достижения 25-летнего возраста.
Дополнительную информацию по данным вопросам можно найти здесь