17 июня этот штамм выявили у приехавшего в Литву гражданина Узбекистана. Коронавирус у него диагностировали во время профилактического тестирования, когда человек находился в изоляции.
НЦОЗ решил проверить на COVID-19 работников компаний, в которых трудоустраивают заболевших иностранцев, даже если они с этими приезжими не контактировали.
Кроме того, сейчас выясняют, кто сидел в самолете ярдом с человеком, у которого установили индийский штамм.
По данным НЦОЗ, гражданин Узбекистана прилетел в Вильнюс 31 мая, отсюда уехал в Клайпеду, где был изолирован.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Предприниматель о нехватке строителей: если работать будет некому, то цены значительно вырастут (23)
Поскольку Беларусь ограничивает выезд своих граждан, в...
Опасный штамм распространяется и в Литве: выявлены еще два случая (12)
Лаборатория Национального центра общественного...
На взморье едут тысячи людей: в определенные часы к морю лучше не ходить
Синоптики прогнозируют, что в эти выходные воздух в...
Литва перешла на новый этап: в центрах вакцинации пусто (60)
В центрах вакцинации людей немного. Среди собравшихся...
Минздрав Литвы планирует прививать жителей от COVID-19 на пляжах (54)
Минздрав Литвы планирует прививать жителей от COVID-19...