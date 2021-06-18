17 июня этот штамм выявили у приехавшего в Литву гражданина Узбекистана. Коронавирус у него диагностировали во время профилактического тестирования, когда человек находился в изоляции.

НЦОЗ решил проверить на COVID-19 работников компаний, в которых трудоустраивают заболевших иностранцев, даже если они с этими приезжими не контактировали.

Кроме того, сейчас выясняют, кто сидел в самолете ярдом с человеком, у которого установили индийский штамм.

По данным НЦОЗ, гражданин Узбекистана прилетел в Вильнюс 31 мая, отсюда уехал в Клайпеду, где был изолирован.