За последние дни в шести уездах зарегистрировано 17 случаев дельта-штамма: 8 в Вильнюсе, 5 в Утен6, по одному в Шяуляйском, Паневежском, Клайпедском и Алитусском уездах.

Чем опасен дельта-штамм

Эпидемиолог доктор Гитис Дудас заявил, что не может делать ставку на то, станет ли карантин, завершившийся 1 июля, последним.

"У нас действительно есть фактор, который помогает - вакцинация, но мы наблюдаем, как она существенно останавливается. Давайте поймем, когда все зависит от людей, тогда и возникает огромный фактор неопределенности. И если уйти в осень с нынешними темпами вакцинации, карантин мне кажется неизбежным.

С другой стороны, если люди позаботятся о вакцинации, мы сможем избежать некоторых ограничений в целом. В результате для меня многое остается непонятным, потому что практически все зависит от самих людей", - сказал эпидемиолог.

Некоторые говорят, что не портят свои летние отпуска вопросами вакцинации. Но тогда, по мнению эпидемиолога, осенью, возможно, придется столкнуться с новой проблемой - вакцин просто не будет, и холодильники будут пустыми.

"Я бы сказал, да, вакцинация большинством наиболее широко используемых вакцин в Литве требует времени, по крайней мере, 3 недели. Эффективность одной дозы для защиты от дельта-штамма еще не известна. Но, видя результаты других вакцин, я бы не возлагал на это слишком большие надежды. Просто нужно помнить, что эти вакцины не могут долго оставаться в холодильнике", - напомнил Г. Дудас.

Из-за стремительного распространяется дельта-штамма в Европе люди меняют свои планы на отпуск. Г. Дудас заявил, что дельта-штамм вдвое опаснее альфа, так называемого британского штамма.

"Если мы помним из прошлого, альфа-штамма, или британский, стал доминирующим в Литве за 2 месяца. Когда он начала распространяться в январе и феврале, карантин ослабили в марте. Волна, которая была после начала марта, на самом деле была вызвана альфа-штаммом.

А когда дело доходит до дельта-штамма, он примерно на 60 процентов более заразен, чем альфа. А сам альфа был на 60 процентов заразнее первого варианта. Дельта-вариант вдвое более заразен, чем исходный штамм, который поразил людей. А с дельта-вариантом людей госпитализирует вдвое чаще, чем с альфа-вариантом, с которым также госпитализировали больше людей, чем с исходным (первичным) вариантом", - сказал эпидемиолог.

Г. Дудас сказал, что даже сезонность в Европе не снижает количество случаев.

"Угроза более эффективного распространения, более высоких показателей госпитализации в настоящее время огромна. И мы видим лето в Европе, когда из-за сезонных обстоятельств передача вируса должна быть ниже, мы видим рост случаев. И еще одно - дельта-вариант, в отличие от альфа, может частично обходить иммунный ответ - при рецидиве других штаммов. Это означает, что вероятность заражения увеличивается, если человек был болен, вакцинирован", - сказал Г. Дудас.

Он напомнил, что у исследователей были очень убедительные доказательства того, что вакцины AstraZeneca и Pfizer защищают людей от госпитализации примерно на 96 процентов.

"Это люди, которые обращаются в больницы с дельта-вариантом, огромная часть из них - те, кто не будет вакцинирован. И обе дозы AstraZeneca или Pfizer защищают от симптоматических инфекций примерно на 80 процентов", - сказал эпидемиолог.

"Решением этой проблемы является вакцинация, все зависит от людей - какой будет осень, какой будет зима", - пояснил эпидемиолог Г. Дудас.

Призывают добровольно изолироваться после поездки

Эпидемиолог призвал тех, кто едет за границу, добровольно помещаться в карантин, даже приезжая из менее рискованных стран.

Эпидемиолог Г. Дудас согласился со слушателем передачи, что отсутствует четкая коммуникация и стимул для вакцинации против коронавируса.

"Полностью согласен. Мне кажется, что одна из текущих проблем состоит следующем - кто согласился бы взять на себя ответственность за организацию подобных информационных кампаний. Коммуникация должна быть намного шире. Может быть, неизбежно придется подергать за ниточки эмоций - просить людей рассказать о своих болезнях или смертях, о своей семье или знакомых", - сказал эпидемиолог.

Г. Дудас призвал не забывать о том, что не все литовцы в настоящее время могут получить вакцины.

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Есть и хорошие новости

Профессор, доктор Аурелия Жвирблене, заведующая кафедрой иммунологии и клеточной биологии Института биотехнологии Вильнюсского университета (ВУ), заявила, что согласна с утверждением эпидемиолога Дайвы Размувене о том, что дельта-вариант через несколько месяцев будет доминирующим в Европе.

"Даже не сомневаюсь. Нас ждет то же самое, что сейчас происходит в Великобритании, а ведь только они привили больший процент людей. Они видят рост числа инфекций, но это не так сильно коррелирует с количеством госпитализаций, и это хорошая новость", - сказала А. Жвирблене.

Также она дала совет - воздержаться от путешествий этим летом.

"У нас уже есть все возможные штаммы в Литве. (…) Все завезено из-за границы. Однозначно моя просьба и совет. Литва - такая красивая страна летом. Почему бы не насладиться летом в Литве", - сказала профессор.

По ее словам, дельта-штамм коронавируса "боится" вакцин, но не так эффективно, как другие штаммы.