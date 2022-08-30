Опасность: во время пожара в Каунасе обгорели и опасные отходы

На заседании парламентского комитета охраны окружающей среды во вторник он обещал привести территорию в порядок в течение двух дней. По словам Сапожникова, вся территория каунасского отделения занимает 25 000 кв. м, выгорела площадь, т.е. два склада, соответственно 2600 и 1200 кв. м.

По словам главы компании, склады были с отдельными входами, но общей стеной. Из опасных отходов на складах были краска, лак и др. Часть этих отходов сейчас находится на территории компании под открытым небом, но в специальной таре.

"Загорелся склад с неопасными отходами, огонь ветром несло в сторону склада с опасными отходами, вот и загорелся соседний склад. Нет такого, что все отходы сгорели – немало уцелело", – сказал директор компании.

Он заметил, что пока не может сказать, какое количество опасных отходов повреждено или сгорело. Нанесенный природе ущерб еще будут считать с Департаментом охраны природы. Компания, по словам ее руководителя, была застрахована.

Сапожниковас сказал, что в компанию Toksika вывезли 84 тонн мелких опасных отходов из соседнего склада, на который перебросился огонь.

"Приведение второго склада в порядок было осложнено из-за опасно свисавших бетонных конструкций. Для работы с такими конструкциями есть разрешение лишь у одной компании, ее работники для приезда должны получить специальное разрешение", – сказал Сапожниковас.

"Разрешение дирекции автодорог было получено в понедельник утром, после обеда были начаты работы. Сейчас безопасно можно войти только в 30% склада", – продолжил он.

По словам главы компании, в понедельник приведена в порядок территория, на которой не было пожара.

"Заканчиваем работы на территории, где находился склад с неопасными отходами, осталось вывезти мусор, все подмести, это максимум два дня", – сказал директор Žalvaris.

Напомним, что пожар в Каунасе на территории компании Žalvaris произошел в минувший четверг вечером. Сообщалось, что пожар начался на складе с бумагой и пластиком. Огонь полностью уничтожил склад площадью 2500 кв. м, сгорело около 135 т бумаги и 250 т пластика. По данным компании, стоимость этих отходов на рынке - 160 000 евро.

"До выходных территорию приведем в порядок, после совещания с Kauno vandenys можно будет открыть и дождевую канализацию, поскольку угрозы не будет, не останется золы", – сказал директор.

По его словам, на территории постоянно измеряют уровень загрязнения, проверяют, не превышает ли оно норму. Компания подсчитывает нанесенный ущерб.

Причины пожара должны выяснить в ходе расследования.