Опасное поведение на воде: спасатели вытащили из воды двух женщин

В Гируляй тонула компания из Вильнюса: люди зашли в воду, а отбойное течение стало уносить их в яму, двум женщинам не удалось выбраться из ямы самостоятельно. Спасатели вытащили 15-летнюю девушку и 65-летнюю женщину.

На помощь купавшимся бросились спасатели – одни поплыли к утопавшим, другие сели на водные мотоциклы.

"15-летняя была истощена и замерзла, у берега, где воды было до колена, она не могла держаться на ногах, ложилась в воду. Врачи диагностировали частичную гипотермию", – сказал заместитель главы Klaipėdos paplūdimiai Александр Сиакки.

Пожилая женщина также обессилела и наглоталась воды.

"Обеих пострадавших врачи увезли в больницу", – сказал Сиакки.

Из-за отбойного течения работы у спасателей было много на всем побережье.

"Спасатели помогли выйти на берег еще двоим мужчинам. Такая же ситуация была на пляже в Первой Мелнраге, во Второй, в Смильтине и в Гируляй", – сказал Сиакки и призвал отдыхающих быть внимательными - не купаться, если висит красный флаг.