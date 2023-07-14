14 июля 2023 г. 13:41

Опасное поведение на воде: спасатели вытащили из воды двух женщин

 
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Skęstantiesiems gelbėti palangiškiai pasitelkę skraidyklę su gelbėjimosi ratu
Skęstantiesiems gelbėti palangiškiai pasitelkę skraidyklę su gelbėjimosi ratu
ФОТО: Mindaugas Milinis
В четверг клайпедские спасатели без работы не сидели - были спасены две утопавшие женщины, еще четверым спасатели помогли выплыть из ямы.

В Гируляй тонула компания из Вильнюса: люди зашли в воду, а отбойное течение стало уносить их в яму, двум женщинам не удалось выбраться из ямы самостоятельно. Спасатели вытащили 15-летнюю девушку и 65-летнюю женщину.

На помощь купавшимся бросились спасатели – одни поплыли к утопавшим, другие сели на водные мотоциклы.

"15-летняя была истощена и замерзла, у берега, где воды было до колена, она не могла держаться на ногах, ложилась в воду. Врачи диагностировали частичную гипотермию", – сказал заместитель главы Klaipėdos paplūdimiai Александр Сиакки.

Пожилая женщина также обессилела и наглоталась воды.

"Обеих пострадавших врачи увезли в больницу", – сказал Сиакки.

Из-за отбойного течения работы у спасателей было много на всем побережье.

"Спасатели помогли выйти на берег еще двоим мужчинам. Такая же ситуация была на пляже в Первой Мелнраге, во Второй, в Смильтине и в Гируляй", – сказал Сиакки и призвал отдыхающих быть внимательными - не купаться, если висит красный флаг.

"По прогнозу в пятницу тоже ожидается отбойное течение и волны, мы настроены на сложные выходные. Будет солнечно, тепло, людям сложно объяснить, что купаться нельзя", – заметил спасатель.

Он призвал отдыхающих беречь свою жизнь.

"Это актуально для тех, кто привык к озерами водоемам. Поймите, это Балтийское море, а не озеро, оно может быть очень опасным. Никто не хочет, чтобы отдых завершился трагедией", – сказал Сиакки.

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