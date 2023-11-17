Опасная инфекция снова дала знать о себе в Литве

 
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Tymai
Tymai
ФОТО: Shutterstock

Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ) информирует, что в этом году в Литве было зарегистрировано 3 случая заболевания корью (в Клайпеде). Все заболевшие были в возрасте 4–12 лет, дети не были привиты вакциной MMR (комбинированная живая вакцина против кори, эпидемического паротита и краснухи).

В Литве за последние годы больше всего случаев кори было зафиксировано в 2019 г. - 834. В 2020 году было два случая заболевания этой болезнью, а в 2021 и 2022 г. не было зафиксировано ни одного случая.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, в январе-сентябре 2023 г. был зарегистрирован 1331 случай кори в 19-ти стран ЕС/ Европейской экономической зоны. Во время пандемии снизились масштабы вакцинации не только в Литве, но и в других странах ЕС, поэтому болезнь стала распространятся среди непривитых детей и взрослых.

Специалисты НЦОЗ отмечают, что для того, чтобы обуздать распространение этого заболевания, должны быть привиты 95% жителей.

Единственный способ защиты от кори - это вакцинация. Напомним, что в Литве вакциной MMR детей прививают в 15–16 месяцев первой дозой и в 6–7 лет – второй дозой.

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