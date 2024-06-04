Опасающиеся войны литовцы и поляки покупают жилье в Испании, некоторые приобретают сразу по две квартиры

По ее словам, больше всего на это подействовала геополитическая ситуация. После начала войны в Украине семья решила, что в Литве опасно, поэтому стала искать жилье в другой стране.

Жительница Вильнюса Кристина рассказала Delfi, что ее семья влюблена в Испанию. Раньше они ездили в Испанию на зиму, а вот два года назад решили переехать туда насовсем.

На этот раз портал Delfi интересовался, сколько литовцы готовы заплатить за жилье в Испании, какое жилье пользуется популярностью и в каких городах чаще поселяются литовцы.

Жители стран, находящихся рядом с Украиной, болезненно отреагировали на войну не только психологически, но и практически – они стали покупать недвижимость в других странах. Это подтвердили эксперты, работающие на рынке недвижимости в Литве, Испании и Польше.

"Очень многие приезжающие хотят осмотреть жилье, которое могли бы купить, если ситуация в Литве изменится", – сказала Норкене.

По ее словам, около 30% приезжающих в Испанию литовцев покупают там жилье, а остальные приезжают осмотреться.

Брокер IS Real Estate Соната Норкене подтвердила, что в последнее время литовцы активно интересуются жильем в Испании.

Она прибавила, что в Аликанте семья купила жилье за чуть более чем 100 000 евро.

"Мы зимовали в Испании, когда почувствовали, что там иное качество жизни, там можно расслабиться. Мы с мужем работаем удаленно, поэтому переезд не лишил нас работы", – сказала собеседница.

Были и другие причины, по которым семья Кристины переехала в Испанию.

Она отметила, что особый интерес к жилью в Испании у литовцев появился после начала войны в Украине – большинство литовцев, ищущих жилье в Испании, говорит, что ситуация в Литве напряженная и неясная.

По словам Норкене, есть и такие жители Литвы, которые покупают жилье в Испании в качестве инвестиции.

Собеседница заметила, что чаще всего покупатели приезжают из Вильнюса, некоторые даже продают жилье в Вильнюсе и покупают в Испании.

"Всего 5% клиентов нашего агентства покупают жилье в Испании для жизни. Большая часть планирует сдавать его в аренду, и использовать его для отдыха семьи во время отпуска пару раз в год", – сказала собеседница.