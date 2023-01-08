Онкоиммунолог: в Китае сейчас переполнены больницы, крематории не успевают оказывать услуги

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ЕЦПКЗ) отмечает, что сильная волна коронавируса в Китае, скорее всего, не повлияет на эпидемиологическую ситуацию в Европе.

ЕС решил только рекомендовать тестирование пассажиров из Китая, не делать его обязательным, этот вопрос должные решать сами страны. Швеция ввела требование отрицательных тестов для туристов из Китая. Испания и Италия также ввели тестирование. Обязательное тестирование туристов из Китая ввели Германия, США, Канада, Япония, Франция, Великобритания.

Литва не намерена вводить дополнительные проверки в аэропортах. Минздрав отмечает, что это не новая угроза, кроме того, в Литву нет прямых рейсов из Китая.

Представитель Минздрава Аудрюс Щепонавичюс сказал LNK, что в Литву приезжают около 1600 туристов из Китая в год.

"В Литве большая часть жителей переболела или была привита. Европейский центр профилактики и контроля заболеваний акцентирует, что в Китае нет новых мутаций, поэтому это не новая угроза", – подчеркнул он.

Стрёга также считает, что у Литвы нет повода для беспокойства.

"Кончено, могут быть заражения в аэропортах, но пока, как показывают исследования, в Китае циркулируют те же варианты коронавируса, что были распространены в мире", – сказал он.

Стрёга подчеркнул, что нового штамма нет. "ВОЗ просит Китай следить за штаммами, поскольку, когда вирус распространяется в Китае, где много непривитых и непереболевших жителей, есть риск появления нового штамма, который может быть более заразным или более устойчивым к сформировавшемуся иммунитету", – сказал врач.

Он заметил, что если такой штамм появится, то тогда придется думать об ограничениях.

"Но пока – это неопасный грипп, штамм омикрона выдохся. Посмотрите, что происходит в обществе с низким уровнем иммунизации: в Китае больницы переполнены, высокая смертность, пишут, что крематории не справляются с нагрузкой. Это значит, что, если иммунитета в обществе нет достаточного количества привитых или переболевших, то он может наделать немало шума, и Китай - прекрасный пример", – подчеркнул онкоиммунолог.

Стрёга убежден, что в Китае нет нового штамма, что там циркулирует такой вирус, с которым мы уже сжились, поэтому не нужны особые меры.

"Конечно, если вирус начнет интенсивнее распространяться в мире, а группы риска не будут иммунизированы, например, не пройдут полную вакцинацию и не переболеют, то тогда ситуация будет более напряженной", – сказал врач.

По его мнению, Европа неплохо иммунизирована.

"Каких-то серьезных угроз на сегодняшний день точно нет", – подчеркнул он.