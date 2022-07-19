Онкоиммунолог пока не рекомендует прививаться четвертой дозой вакцины от коронавируса

В том, что уровень заболеваемости растет, виноваты подтипы омикрона – BA.4 и BA.5. Они отличаются высокой распространяемостью и устойчивостью к антителам. Люди, которые переболели подтипами BA.1 и BA.2 через несколько недель снова могут заболеть уже новыми подтипами.

Кроме того, BA.4 и BA.5 не отличаются сезонностью, как другие подтипы. Ученые надеялись, что новая волна коронавируса начнется осенью, но на самом деле она проявила себя летом. Однако пока не данных о том, что эти подтипы приводят к более высокой смертности.

Врач считает, что надо забыть о жестких ограничениях, мы живем с болезнью давно, людям пора заботиться о безопасности самостоятельно - соблюдать правила гигиены, а людям из группы риска не искать приключений. Врач заметил, что опыт Португалии показал, что новые подтипы опаснее всего для людей старше 60 лет и для людей, у которых нарушена деятельность иммунной системы.

"Этим людям стоит избегать мест массового скопления людей. Рекомендуется носить маски. Люди должны заботиться о своем здоровье, а разные ограничения нужно вводить только в крайнем случае. Это касается и четвертой дозы", – сказал Стрёга.

Он считает, что сейчас нет необходимости в вакцинации людей 4 дозой.

"Если людей старше 60 лет привьют сейчас, то осенью, вероятно, им придется прививаться еще раз. Так мы "заиграемся". Нельзя слишком часто активировать лимфоциты T, это может привести к иммунному иссяканию. Я считаю, что сейчас нет необходимости в 4 дозе. Осенью людям старше 60 лет, особенно если у них есть сопутствующие заболевания, 4 доза рекомендуется", – заметил Стрёга.

Он сказал, что люди из группы риска, если они не прививались 3 дозой, могут сейчас ею привиться.

Стрёга рекомендует здоровым людям, которые сделали две прививки, а потом переболели коронавирусом, подождать с 3 дозой до осени.

Профессор Чаплинскас заметил, что не стоит надеяться, что осенью мы получим модифицированную вакцину, которая подходит для новых подтипов.

"Омикрон изменился так, что стал самым плохим из всех подтипов, которые были до сих пор. Он очень быстро распространяется, поражает легкие, умудряется обойти иммунитет, и некоторые лекарства уже не действуют против него, как прежде. Очень велика вероятность, что вирус доберется до тех, кто им еще не болел. А там - как получится", – сказал собеседник.

Чаплинскас сказал, что надо следить, где вирус распространяется больше всего и похвалил каунасцев, которые возвращают маски в больницах.

"Я думаю, будет плохо, если будем концентрироваться на заполненности реанимации. Сейчас, вероятно, много людей будет болеть легкой формой вируса. Но ведь если будет много больных, это скажется на бюджете "Содры". Надо следить, где больше всего распространяется вирус. Может, это общественный транспорт, дома опеки. Когда появится ответ, там нужно ввести превентивные меры", – сказал профессор, заметив, что не стоит надеяться, что сейчас люди переболеют, и осенью не будет новой волны.

Однако, он сказал, что велика вероятность, что тяжелых больных будет намного меньше, правда, пока новые волны неизбежны.

"К сожалению, второе, третье заражение коронавирусом может вызвать более тяжелую форму болезни. Никто не может гарантировать, что болезнь пройдет легко и не начнется затяжной ковид", – сказал Чаплинскас.