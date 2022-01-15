"Омикрон" вызывает легкие симптомы, но отличается одной особенностью

По словам Наумоваса, ПЦР-тест показывает, заразился ли человек коронавирусом.
Штамм "омикрон" значительно отличается от первичной формы, которая распространялась из Уханя, против которой создавалась вакцина. Поэтому и защита вакцины не такая надежная. Однако вакцина все же действует и в этом случае.
"Хотя "омикрон" и вызывает более мягкую форму болезни, люди все равно попадают в больницу. Чаще всего - это непривитые люди. Нужна ли бустерная доза? Думаю, да, особенно, если вторая доза была получена давно. Надо напомнить организму, с чем он может встретиться", – сказал специалист.
По его словам, на Западе больницы уже заполнены, но реанимации – нет. Это подтверждает гипотезу о том, что этот штамм реже заканчивается летальным исходом. Но опасения есть - "омикроном" болеют врачи, поэтому в больницах на Западе не хватает персонала. Это может случиться и в Литве.
"Наблюдается такая тенденция - при "омикроне" у детей бывает сильный кашель. Европейский центр профилактики и контроля заболеваний представил новейшие данные, согласно которым, в мире растет число пациентов в больнице именно в группе детей 0-5 лет", – сказал собеседник.
Уже практически нет никаких сомнений в связи с тем, что вирус на какое-то время останется с нами. Однако, считается, что он станет менее опасным. Однако четвертая доза вакцины, возможно, понадобится.
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