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В Литве за 14 дней на 100 000 жителей приходится 5200 случаев заболевания коронавируса. Такой показатель не меняется в течение некоторого времени. Ректор университета имени Витаутаса Великого Юозас Аугутис в четверг сказал Delfi, что о пике говорить пока рано, но рост остановился.
Омикрон в Литве задержался: пик не за горами
© DELFI / Andrius Ufartas

"Я бы еще немного воздержался, по крайней мере до середины следующей недели, от заявлений об этом. Но уже есть признаки, точно, как я прогнозировал, что в это время будет достигнут пик. Тут не надо смотреть на данные за конкретный день. Надо брать средний показатель за 7-10 дней. Он стабильнее. Он уже показывает, что, уже возможно мы там", – сказал Delfi Аугутис.

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По его словам, опыт других стран показывает, что после такой остановки может быть скачок.

"Но в любом случае, по моей оценке, или мы находимся на пике, или близки к нему. Но очень больших показателей я бы не прогнозировал", – сказал Аугутис. Если бы мы были на пике или рядом с ним, то не за горами и спад, считает ученый.

"Началась бы вторая фаза – спад, тоже со своими нюансами. Статистический анализ других стран показывает – этот период протекает похожим способом. Если волна омикрона началась 1 января, то у нас было почти 1,5 месяца. Примерно столько же времени займет и спад. Конечно, нельзя сказать, что снизится показатель до 0, сколько-то останется. Но на такой высоте, как сейчас уже не будем", – заметил он.

Ректор сказал, что нынешний показатель заболеваемости ужасает.

"Мы уже привыкли – 13 000, 14 000 в день. Но это только то, что мы видим. Сколько тестируют. А на самом деле больных не меньше чем в два раза больше. Сейчас опасное время, легко заразиться – заболевает больше всего людей. Это как верхушка, этот показатель за один день не меняется. Мы поднялись, будем на пике около недели, потом начнется спад. Этот гребень волны - самый опасный", – сказал Delfi Аугутис.

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