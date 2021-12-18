Об этом штамме COVID-19 Размывене рассказала в интервью Žinių radijаs.

"Все международные организации информируют и сообщают, что из-за "омикрона" важно ускорить ревакцинацию, важно привиться тем, кто еще не привился", – сказала эпидемиолог.

По ее словам, есть исследования, которые показали, что вакцина помогает и от "омикрона".

"Конечно, сейчас важно успеть привиться, поскольку "омикрон" распространяется очень быстро. Если он распространяется, как говорят, в 3-5 раз быстрее "дельты", которая распространялась быстро, (…) то с учетом большего риска, угрозы, надо поспешить", – сказала Размувене.

Она сказала, что по мере приближения праздников важно оценить, стоит ли участвовать в разных мероприятиях.

"Если уже решили участвовать – надо надевать маску или даже респиратор как в помещении, так и на открытом пространстве, соблюдать дистанцию", – сказала собеседница.

Эпидемиолог сказала, что отказ от участия в необязательных праздниках - небольшая потеря.

"На Рождество, в Новый год количество новых случаев несомненно будет выше", – заметила Размувене.

Она сказала, что серьезных исследований по "омикрону" пока нет, но ясно одно, что вакцина защищает от тяжелого течения болезни и смерти.

"В Великобритании уже зафиксирован первый случай смерти от "омикрона", – заметила эпидемиолог.

"Почему в течение нескольких недель заболело так много людей? Потому что болезнь быстрее распространяется, поскольку сейчас учитывается риск, то те, кто контактировал с больными "омикроном", должны изолироваться на 10 дней, неважно были они привиты или нет. Срок этой изоляции нельзя сократить", – заметила Размувене.

По ее словам в Европе фиксируют скачок распространения вируса "омикрон".

"Прогнозируют, что в января "омикрон" будет доминировать в Европе. ока два случая в Литве привозные или связаны с привозными, местного распространения пока нет, в ЕС пока "омикрон" в 20% случаях - привозной. Остальная часть - случаи местного заражения. Это значит, что и мы этого не избежим, вирус будет распространяться и у нас", – сказала Размувене призвав жителей к вакцинации.