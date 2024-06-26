Окружной прокурор пьянствовал с судимыми собутыльниками

По полученным данным, в мае 2024 года в одну квартиру вызвали полицию, где стражи порядки застали четверых пьяных мужчин. После проверки информации в системе полиция выяснила, что среди пьянствовавших был один окружной прокурор и двое судимых мужчин.

Несмотря на то, что на месте происшествия не было подозрений в связи с преступной деятельностью, вскоре один из участников пьянки написал заявление в полицию. Расследование не было начато, поскольку после проверки выяснилось, что преступления не было, а мужчина заявление забрал, сказав, что у него нет ни к кому претензий.