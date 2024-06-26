2024.06.26 11:43

Окружной прокурор пьянствовал с судимыми собутыльниками

 
ru.DELFI.lt
Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra
Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

Генпрокурор Нида Грунскене начала служебную проверку в связи с возможным нарушение прокурорской этики.

Генпрокуратура сообщила, что такое решение Грунскене приняла 25 июня, получив информацию о возможно недостойном поведении окружного прокурора в нерабочее время.

По полученным данным, в мае 2024 года в одну квартиру вызвали полицию, где стражи порядки застали четверых пьяных мужчин. После проверки информации в системе полиция выяснила, что среди пьянствовавших был один окружной прокурор и двое судимых мужчин.

Несмотря на то, что на месте происшествия не было подозрений в связи с преступной деятельностью, вскоре один из участников пьянки написал заявление в полицию. Расследование не было начато, поскольку после проверки выяснилось, что преступления не было, а мужчина заявление забрал, сказав, что у него нет ни к кому претензий.

Прокуратуру об этом происшествии информировали 20 июня, а в Генпрокуратуру информация поступила 25 июня.

Для объективной оценки информации Генпрокуратура проведет служебную проверку.

Общество обещают информировать о результатах проверки, но ни о том, где произошел инцидент, ни, кто этот прокурор, не сообщается.

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