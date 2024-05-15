Окончательный вердикт: гражданин России будет выслан из Литвы

Такой вердикт 15 мая вынес Главный административный суд Литвы (ГАСЛ).
"Оставлено в силе решение суда первой инстанции", – сказала представитель ГАСЛ Неринга Лукошявичене.
Литва решила выслать этого человека из Литвы, признав его угрозой нацбезопасности страны.
Суд до вынесения окончательного решения временно приостановил процедуру депортации.
Сейчас, когда решение принято, службы смогут осуществить процедуру.
62-летний Водо живет в Литве с 1 ноября 1998 г., с перерывами он работал в Литве. Первый постоянный вид на жительство в Литве ему выдали в 1993 г, последний действовал до 24 января 2027 г.
Напомним, что Вильнюсская палата Регионального административного суда оставила в силе решение Департамента миграции о лишении вида на жительство в Литве гражданина России Владимира Водо. Он будет выслан в Россию. Департамент госбезопасности (ДГБ) Литвы представил выводы, согласно которым, этот человек представляет угрозу нацбезопасности страны.
Истец просил отложить высылку на том основании, что его мать - гражданка Литвы, которая в силу состояния здоровья нуждается в постоянном уходе. Водо живет с матерью, у них нет других близких, мать полностью зависит от сына.
7 февраля Региональный административный суд принял жалобу Водо, но не согласился приостановить его высылку. Этот суд указал, что если высылку не приостановить, то не будет нанесен никакой невосполнимый ущерб. По данным суда, аргументы Водо о возможном ущербе носят декларативный абстрактный характер, в их основе лежат гипотетические рассуждения, субъективная оценка, нет никаких объективных доказательств.
ГАСЛ приостановил процедуру депортации до вынесения окончательного решения в конце апреля.