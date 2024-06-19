Окончательное решение суда: Борисов представляет угрозу безопасности Литвы

В среду упомянутый суд оставил в силе решение Регионального административного суда, вынесенное в марте.

„Апелляционную жалобу заявителя отклонить. Решение Регионального административного суда Вильнюсской палаты от 26 марта 2024 г. оставить в силе без изменений. Решение обжалованию не подлежит“, – сообщили в суде.

Выданный Борисову постоянный вид на жительство в Литве был аннулирован, кроме того, Борисову на пять лет запрещен въезд в Литву.