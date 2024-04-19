Около здания правительства протестуют представители сферы общепита: цены ненормальные даже в школьных столовых

В центр столицы участники протеста пригнали и фургоны с едой, установили палатки, в которых раздают пищу. Некоторые участники подготовили плакаты с надписями: "Хотим НДС, как в Европе!", "В стоимости цеппелинов – 27% налогов".
Во время пандемии коронавируса было решено снизить НДС для сферы общепита с 21 до 9%, однако с 1 января 2024 г. льготу упразднили.
Представители сферы общепита утверждают, что после возвращения полного НДС сектор оказался в крайне затруднительном положении, а еда в кафе, ресторанах, школьных столовых, больницах и домах престарелых подорожала на 15-20%.
"До сих пор оборот рос, а сейчас он снизился на 10%, снижается число работников, закрываются заведения, растет риск "тени", ускоряется эмиграция", – утверждают участники акции протеста.
Глава Ассоциации заведений общепита, работающих в школах, Эурика Туронене сказала, что часть школьников перестала обедать в столовых из-за высоких цен.
"Мы пытаемся защитить сектор питания в школах, домах престарелых, поскольку и там были вынуждены поднять цены. Вчера была в одной школьной столовой, там обед стоит 5,5 евро, это ненормально. Мы должны создать условия, чтобы дети могли купить еду. Многие сейчас носят еду из школы, едят холодное", – сказала она.
"Я считаю, что льготный НДС должен сохранится до 2027 года", – сказала Туронене.
Глава сети Focus pica Игорь Ярмоленко сказал, что не мог не участвовать в акции: "Мы в бизнесе уже 28 лет. Были и взлеты, и падения. Когда НДС снизили, был взлет. Мы смогли поднять зарплаты, сохранить рабочие места. Сейчас неподходящее время для возвращения НДС. Надо посмотреть, что в других странах - там действуют иначе".
Предприниматель сказал, что февральский баланс его компании был отрицательным. "Мы на грани", – прибавил Ярмоленко.
Глава Литовской ассоциации гостиниц и ресторанов Эвалда Шишкаускене заметила, что единственная цель ресторанов сейчас - не обанкротиться и достойно работать.
Она связывает определенные надежды с новой властью, поскольку говорила о ситуации с представителями оппозиции.
"Мы узнали, что "крестьяне" собирают подписи за поправку к закону", – сказала Шишкаускене.
Председатель парламентского Комитета по бюджету и финансам Миндаугас Линге в пятницу сказал: "Льгота была введена во время пандемии, чтобы помочь сектору выжить. (...) Сейчас все вернулось. Налог не повышали. Я прошу не манипулировать и объективно руководствоваться данными (...) Эти аргументы и манипуляции будто так собирают деньги на оборону - некорректны".