"Ограничение возможностей детей, которые не смогут посещать кружки и другие виды внеклассной деятельности, участвовать в экскурсиях, мероприятиях, посещать заведения общепита, не только вызовет проблему занятости детей, но и создаст предпосылки для насмешек, моббинга и других видов дискриминации", - утверждают организаторы акции.
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