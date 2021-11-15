"Ограничение возможностей детей, которые не смогут посещать кружки и другие виды внеклассной деятельности, участвовать в экскурсиях, мероприятиях, посещать заведения общепита, не только вызовет проблему занятости детей, но и создаст предпосылки для насмешек, моббинга и других видов дискриминации", - утверждают организаторы акции.