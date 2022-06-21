Около здания парламента начался недельный митинг Литовского союза семей

На прошлой неделе сообщалось, что Вильнюсский муниципалитет выдал Литовскому семейному союзу разрешение на митинг у здания парламента с участием не более 3000 человек. Об этом сказала представитель муниципалитета Айрида Дагене.

Инициаторы акции отметили, что лозунг запланированного протеста – "Стоп бульдозеру правящих!" Инициаторы отмечают, что будут протестовать против предложенных правящими законов, которые, по их мнению, вносят разлад в общество. На странице Литовского семейного союза в фейсбуке отмечено, что во время акции протеста к собравшимся могут присоединиться и оппозиционные депутаты. Они с прошлой недели выдвинули похожие лозунги и критикуют правящих, бойкотируют заседания в парламенте.

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Похоже, что 21 июня оппозиция все же вернется в общий зал заседаний.

В прошлом году на акцию протеста в мае Семейный марш собрал 10 000 человек. В этом году энтузиазма стало меньше. В середине мая этого года сторонники этой организации отметили День семьи на частной территории - в усадьбе сельского туризма. За минувший год эта организация провела ряд протестов против принимаемых властями решений и политики правящих.



Во вторник утром на митинг собралось немного людей. Одна женщина с бубном пошутила, что такая плохая погода - спецзаказ мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса.

Участники акции не хотели общаться с журналистами Delfi, заявив, что СМИ необъективны.

Говорить с журналистами отказался и лидер Литовского семейного союза Раймундас Гринявичюс, сказав, что комментарии будут только после мероприятия.

"Мне нечего вам сказать, – заметила другая активистка союза Аделина Сабаляускайте, а на вопрос о причине, сказала. – Потому что на вашем микрофоне написано Delfi. Потому что вы необъективны, вы не передаете новости, а формируете мнение".

Одна участница протеста на вопрос, против чего именно протестуют, сказала, что легче сказать, против чего не протестуют.

Участник митинга Шарунас заявил, что пришел сюда, потому что в Литве попирают Конституцию, не соблюдают ее.

"Сейчас нам только Бог может помочь, – сказал он, а на вопрос, чем попрали Констируцию, ответил: – Каждый закон, который ломает мораль - антиконституционный".

Один из таких законов, по его мнению - закон о гражданском союзе, который сегодня рассмотрит парламент.

"Этим законом будут пользоваться гомосексуалисты, а это патология", – сказал Шарунас.

В полдень собравшихся посетили депутаты, которые выступили со сцены. Среди них был Пятрас Гражулис, который говорил об угрозе ЛГБТ.

"Не надо боятся высказывать свою позицию. Будем надеяться, что народ прозреет, увидит, что происходит в Литве, и следующее правящее большинство будет другим", – сказал депутат.

Представитель фракции регионов Беата Петкевич сказала: "Не секрет, что кризис сегодня повсюду, и в политике, и в экономике, и в ценностях. Вопрос, чего не хватает нашему государству, чтобы достичь благополучия, о котором говорит наш президент. Ведь мы 30 лет свободны, живем в демократическом государстве, так в чем дело?".

Она считает, что дело в том, что мы забываем о людях, о народе.

Выступала и профессор, представитель фракции демократов "Во имя Литвы" Вилия Таргамадзе, которая сказала, что закон о гражданском союзе вносит раскол в общество и сейчас его нельзя обсуждать.

"Кто будет бороться за тех детей, которых усыновят или удочерят после принятия закона, кто будет защищать их от насмешек, спасать от депрессий, разного давления. Они были зачаты в результате отношений лиц разного пола, и должны продолжать такое движение, а не жить в гомосексуальных семьях", – сказала депутат.

Высказывались также депутаты Дайнюс Кепянис, Миндаугас Пуйдокас, они призывали к проведению досрочных парламентских выборов.

На митинг пришел и консерватор Паулюс Саударгас, его появление удивило и самих правящих.