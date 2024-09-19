Около здания музея МО стоят леса: выяснилось, в чем дело

„Прошло 6 лет с того дня, как построили музей MO, фасады выпачкались, особенно со стороны ул. Пилимо и сквера на ул. Вингрю, поскольку в 2021-2023 гг. оборудовали сквер и ремонтировали дорогу“, – сказала пресс-секретарь музея Агне Видугирите.

Сейчас проводят работы по чистке фасадов. Фасад вымоют, заделают трещины и покрасят в тот же цвет.

Планируется завершить работы до 5 октября, точное время окончания работ зависит от погодных условий.