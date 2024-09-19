2024.09.19 12:05

Около здания музея МО стоят леса: выяснилось, в чем дело

 
ru.DELFI.lt
MO muziejus (Norbert Tukaj nuotr.)
MO muziejus (Norbert Tukaj nuotr.)
ФОТО: Organizacijos nuotr.

В эти дни около музея МО в Вильнюсе можно увидеть строительные леса. Нет, здание не разваливается. Причина гораздо проще – прошло 6 лет, было решено помыть фасад здания, пишет портал madeinvilnius.lt.

„Прошло 6 лет с того дня, как построили музей MO, фасады выпачкались, особенно со стороны ул. Пилимо и сквера на ул. Вингрю, поскольку в 2021-2023 гг. оборудовали сквер и ремонтировали дорогу“, – сказала пресс-секретарь музея Агне Видугирите.

Сейчас проводят работы по чистке фасадов. Фасад вымоют, заделают трещины и покрасят в тот же цвет.

Планируется завершить работы до 5 октября, точное время окончания работ зависит от погодных условий.

На посещение музея эти работы не влияют.

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