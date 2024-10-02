Около йонишкской больницы – неожиданная находка: ищут владельца

Он подчеркнул, что взятки у него не сочетаются с работой врача: „Если нужны какие-то декларации или дискуссии, то они должны начаться с такого заявления: если ты требуешь денег за то, что ты и без того должен сделать, ты ведешь себя, как подлец, это идет вразрез с работой врача. А если ты берешь деньги в качестве благодарности, ведешь себя, как дурак, ведь непропорционально рискуешь своей репутацией и лицензией“.