Около усадьбы Борисова оживление: съехались полицейские и инспекторы

Однако сотрудников полиции и инспекторов не впустили в здание, через которое, вероятно, можно попасть в подземную постройку.
Глава Государственной строительной инспекции Альбертас Станисловайтис сказал, что 15 мая владельцы участка получат указание откопать подземную постройку, чтобы в нее могли попасть инспекторы. Выполнить это требования владельцы участка должны до 6 июня.
По словам Станисловайтиса, была обнаружена вентиляция этой постройки. Они доказывают наличие постройки.
Полиция сделала замечание журналистам, которые подняли дрон. По словам полицейских, владельцы территории были против съемок. Однако, по закону об информировании общества, нет запрета на фиксирование нарушений. В данном случае на участке есть нелегальная постройка на земле и вторая - под землей. Однако полицейские все же зафиксировали данные журналистов.
Проверку планировали провести 10 мая в 10 ч., но ее пришлось отложить, поскольку директор ЗАО Geovika Юрате Вайниконене в то время находилась за границей. Проверку перенесли на 10 ч. 15 мая.
Журналисты Delfi сообщали о расследовании Государственной инспекции по планированию территорий и строительству, которой не удалось найти подземную постройку на территории усадьбы предпринимателя Юрия Борисова (предполагают, что там находится тир). После публикации инспекция решила продолжить расследование и отправиться в Тракайский район на поиски нелегальной постройки.
Журналисты Delfi сообщали, что государственные службы мало что могут сделать с "крепостью" предпринимателя Борисова в Тракайском районе. Инспекция по строительству выяснила, что там есть нелегальная подземная постройка, но найти вход в нее не смогла. Огромная территория в лесу принадлежит компании Борисова Geovika.
Вся эта территория в деревнях Вайняй и Жеребенай огорожена забором, и охраняется вооруженной охраной. Кроме того, на территории есть площадка для вертолетов и взлетно-посадочная полоса для самолетов.
24 апреля этого года вопрос "крепости" Борисова обсуждался на заседании парламентской Антикоррупционной комиссии.
Сообщалось, что постройку под землей нашли во время геофизических исследований, правда, их результаты не принял суд.