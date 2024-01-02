Около трех магазинов Lidl в Вильнюсе жителям будут выдавать оранжевые пакеты для пищевых отходов

Чтобы все вильнюсцы получили необходимые средства, центр старается раздавать их в удобных местах по всему городу.

По словам представителя Lidl Lietuva Антанаса Бубнялиса, оранжевые пакеты и емкости можно будет взять в трех магазинах их сети.

"Эти средства будут раздавать в магазинах Lidl на ул. Расу, 9A, ул. Калварию, 180 и ул. Вирбелишкю, 2. Поэтому живущие неподалеку жители смогут получить пакеты и емкости рядом с домом", – сказал Бубнялис.

По его словам, одноразовые пакеты и емкости будут раздавать в определенные часы и дни. Повторная акция будет проведена в марте.

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