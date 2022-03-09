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Около посольства России в Вильнюсе вешают таблички с новым названием улицы - улица Героев Украины - на двух языках - литовском и украинском.

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс 3 марта сообщил в фейсбуке, что улица, на которой в столице находится российское посольство будет названа улицей Героев Украины.

"Посольство России, меняйте визитки: ул. Героев Украины, 2", – написал мэр. Он сказал, что все, кто будет писать письма в посольство, должны будут думать о войне России в Украине. "Каждый работник российского посольства отныне должен будет почтить Героев Украины на своих визитках. А каждый, пишущий письмо в посольство, должен будет подумать и о жертвах российской агрессии, и о героях Украины. Мы договорились, что отныне безымянная улица, которая ведет к посольству от ул. Латвю, будет называться улицей Героев Украины. Все формальности уладим в ближайшее время, в среду, по закону", – писал он.

9 марта горсовет столицы одобрил это решение.

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