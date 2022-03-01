Около посольства России в Вильнюсе началась 4-дневная акция протеста

Участники протеста приходят с флагами, желто-синими бумажными цветами и плакатами.
Плакаты делают тут же в специальной мастерской. В палатке собирают помощь для Украины. Рядом горят костры.
"эта акция – самая главная, не только для Украины, но и для стран Балтии. Я живу неподалеку, поэтому прихожу каждый день, если бывают протесты", – сказала Аудроне из Вильнюса.
"Когда человек даже дома со своей семьей не может оставаться спокойным, это ад. Если свои же не разберутся с Путиным, наша борьба и борьба украинцев будет очень тяжелой", – сказала пожилая женщина.
Каролис из Вильнюса стоял с плакатом, на котором Путин был изображен как Гитлер. "Я поддерживаю Украину, на которую напала Россия", – сказал он.
"Кремлевский режим, которым правит Путин, ничем не лучше гитлеровского или других страшных людей, оставшихся в истории из-за своих страшных дел", – прибавил он.
Эта акция протеста названа "Свобода светит | 4-дневная осада российского посольства".
Во время протеста через громкоговорители будут пускать вой сирен, люди будут скандировать "пожелания". Со сцены будут выступать литовские, украинские и белорусские активисты.
Во время мероприятия будет играть украинская музыка.
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