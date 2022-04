Около посольства Германии в Вильнюсе состоялась акция протеста: "Проснись, Берлин!"

Инициаторы акции призывали Берлин не останавливать передачу оружия Украине, отказаться от российской нефти и газа и ограничить распространение пропаганды в Берлине.

На ул. З.Серакаускаса собралось около ста человек с плакатами Scholz, be like Boris, одна женщина принесла плакат Genocide in Ukraine is real, а другая and your money made it possible. Люди принесли флаги и фотографии убитых в Буче.

В описании акции сказано, что ее цель - не упрек, а благодарность за то, что "она изменила политику в отношрении России и продолжает укреплять безопасность Литвы в рамках НАТО".

Цель мероприятия - призвать правительство Германии взять на себя лидерство в Европе, чтобы прекратить геноцид и помочь Украине и всей Европе победить в "экзистенциальной борьбе".

Свою позицию в связи с митингом высказали и представители посольства.

Посольство Германии заметило, что посол Маттиас Сонн и его команда встретятся с участниками акции.

"Вы демонстрируете то, чего все мы хотим: чтобы путинская ничем не спровоцированная военная агрессия против суверенного соседа, европейской страны прекратилась", – сказано на странице посольства в фейсбуке.

"Суверенитет и свобода страны - бесспорные ценности. Будем ждать вас сегодня еще и потому, что немецкие военные командуют многонациональными силами НАТО в Литве и так защищают наши общие права на свободу, во-первых, на свободу слову, которой вы воспользуетесь сегодня вечером у посольства. Наши военные здесь находятся для того, чтобы все мы – вы и мы сами – могли по-прежнему свободно выражать свое мнение", – указало посольство.