29 июня 2023 г. 11:44

Около парламента - акция протеста против узаконивания прицелов ночного видения для охоты

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

В ответ на идею парламентариев об узаконивании прицелов ночного видения для охоты, председатель Партии зеленых Литвы Ева Будрайте в четверг организует акцию протеста возле парламента, на которой призывает политиков голосовать против узаконивания этого охотничьего прибора и, таким образом, отстоять общественный интерес в сфере охраны природы и ее ресурсов, чтобы не доминировали узкие интересы бизнеса или отдельных заинтересованных групп.

По словам организатора протеста, узаконивание дополнительного охотничьего прибора создаст условия для роста случаев браконьерства.

"Складывается впечатление, что такое предложение либо представляет интересы бизнеса по торговле охотничьими принадлежностями, либо удовлетворяет чей-то инстинкт убийства. Стыдно, что это пытаются прикрыть интересом национальной безопасности – якобы прицелы ночного видения будут способствовать подготовке охотников к защите страны. Лес и его обитатели не могут быть тренировочными объектами. Настоятельно призываем Сейм отклонить поправки к закону об охоте, узаконивающие прицелы ночного видения. Они лишь создадут условия для браконьерства", – сказала Будрайте.

Напомним, что попытки узаконить ночные, лазерные, тепловизионные прицелы и их приспособления к оптическим прицелам для охоты предпринимаются с 2015 года. В предыдущие годы в качестве аргумента в поддержку таких поправок приводилась африканская чума свиней. В 2021 году, из-за угрозы войны и поддержки Украины, были внесены изменения в статьи 3, 13 и 37 закона Литовской Республики о контроле за оружием и боевыми припасами, в результате которых было узаконено использование прицелов ночного видения в гражданском обороте.

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