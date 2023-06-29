Около парламента - акция протеста против узаконивания прицелов ночного видения для охоты

"Складывается впечатление, что такое предложение либо представляет интересы бизнеса по торговле охотничьими принадлежностями, либо удовлетворяет чей-то инстинкт убийства. Стыдно, что это пытаются прикрыть интересом национальной безопасности – якобы прицелы ночного видения будут способствовать подготовке охотников к защите страны. Лес и его обитатели не могут быть тренировочными объектами. Настоятельно призываем Сейм отклонить поправки к закону об охоте, узаконивающие прицелы ночного видения. Они лишь создадут условия для браконьерства", – сказала Будрайте.

Напомним, что попытки узаконить ночные, лазерные, тепловизионные прицелы и их приспособления к оптическим прицелам для охоты предпринимаются с 2015 года. В предыдущие годы в качестве аргумента в поддержку таких поправок приводилась африканская чума свиней. В 2021 году, из-за угрозы войны и поддержки Украины, были внесены изменения в статьи 3, 13 и 37 закона Литовской Республики о контроле за оружием и боевыми припасами, в результате которых было узаконено использование прицелов ночного видения в гражданском обороте.