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В пятницу около отделений Regitrа выстроились длинные очереди. По словам заместителя гендиректора Regitra Саулюса Шуминаса, сегодня первый день, когда в отделении принимают посетителей без предварительной записи.
Около отделений Regitra стоят очереди, самые большие - в Вильнюсе
© DELFI / Domantas Pipas

"Мы с 28 мая открыли живую очередь, 30% могут регистрироваться, а 70% получить услуги, отстояв в живой очереди. Раньше практически все были с регистрацией, но поскольку клиенты не соблюдают правила регистрации, бронируют больше мест, чем им нужно, мы поняли, что так мы не сможем управлять ситуацией и не увеличим количество мест. А мы видим, что надо увеличивать. Вот и дали возможность приезжать на место", – сказал он.

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По словам Шуминаса, надеются, что таким образом смогут обслуживать больше клиентов и будет легче управлять ситуацией.

Представитель Regitra Ингрида Чапе сказала, что самые большие очереди сейчас в столице, там ждут 25 человек.

"Есть и те, кто ждет в автомобилях. В других городах в очереди стоят 10-15 человек, после обеда очереди становятся меньше. Надо заметить, что все еще действуют правила карантина, и мы не можем впустить всех внутрь, поэтому впускаем столько, сколько работников принимает клиентов, поэтому визуально очереди кажутся больше. Она сказала, что до конца дня должны успеть обслужить всех, кто ждет в очереди.

"Только не знаю, как будет с транспортными средствами, которые ждут подтверждения документов. Но те, кто стоит в живой очереди должны быть приняты, если что-то не случится", – сказала Чапе.

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