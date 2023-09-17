Около моста Миндаугаса установлена огромная скульптура волка

Мероприятие по традиции состоится около моста Миндаугаса. Здесь отметят не только день осеннего солнцестояния, но и 700-летие города. Для этого неслучайно выбрали символ основания Вильнюса, занимающий важное место в традиционной культуре города. Волк – символ мироздания, уничтожения мира и обновления - это сильное и мощное дикое животное, о важности которого в нашей культуре свидетельствуют различные поговорки, сказки и легенды.