По словам организаторов, для многих студентов сентябрь будет непростым, поскольку они пытаются найти комнату в общежитии или снять квартиру, а цены на жилье сейчас такие, что по карману далеко не всем работающим на полную ставку. В общежитиях мест нет.

По данным представителей Momentum Vilnius, перед поступлением студенты не могут знать, получат ли общежитие. Организаторы акции протеста упоминают, что у министерства есть немало пустующих зданий, включая три общежития в Вильнюсе. Студенты призывают участников акции протеста принести с собой палатки и спальные мешки.

"Если чиновники ничего не предпримут, нам придется поселиться в министерстве", – сказала представитель Momentum Vilnius Юстина Мотеяускайте.