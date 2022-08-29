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Группа Momentum Vilnius в среду в полдень намерена провести акцию протеста около Министерства образования, науки и спорта. По словам организаторов акции, планируется обратить внимание на бесхозяйственность и отсутствии идеи высшего образования в Литве.
Studentų bendrabutis, Saulėtekio g. 12
Studentų bendrabutis, Saulėtekio g. 12
© DELFI / Kiril Čachovskij

По словам организаторов, для многих студентов сентябрь будет непростым, поскольку они пытаются найти комнату в общежитии или снять квартиру, а цены на жилье сейчас такие, что по карману далеко не всем работающим на полную ставку. В общежитиях мест нет.

По данным представителей Momentum Vilnius, перед поступлением студенты не могут знать, получат ли общежитие. Организаторы акции протеста упоминают, что у министерства есть немало пустующих зданий, включая три общежития в Вильнюсе. Студенты призывают участников акции протеста принести с собой палатки и спальные мешки.

"Если чиновники ничего не предпримут, нам придется поселиться в министерстве", – сказала представитель Momentum Vilnius Юстина Мотеяускайте.

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