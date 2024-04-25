Около Litexpo можно будет посетить багажный рынок

По словам организаторов, эта инициатива поможет жителям избавиться от ненужных вещей, а любители винтажных вещей смогут найти то, что им нужно. Глава компании Festivus Живиле Курените сказала, что основная цель "Багажного дня" - уменьшить потребление и вдохновить жителей на устойчивое обращение с вещами.

"Зачем накапливать, хранить в шкафах, выбрасывать ненужные, но хорошие вещи, если можно дать им вторую жизнь?", – сказала Курените.

В мероприятии примут участие владельцы 180 автомобилей. Их владельцы будут продавать бытовую технику, товары домашнего обихода, книги, одежду, украшения и даже телефоны.

На рынок стоит приехать и коллекционерам, которые скупают старые пластинки, кассеты, коллекционные значки, монеты и др.

Родители детей могут найти здесь детские игрушки, коляски, автокресла.