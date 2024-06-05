Около костела Св. Петра и Павла появится историческая часовня

„В советское время в Вильнюсе было уничтожено немало христианского наследия в Вильнюсе, а оно было неотъемлемой частью города. Кресты, часовни в католической Европе появились уже в раннем Средневековье. Они были и в Вильнюсе. К сожалению, осталось немного, большая часть была снесена во время прокладки улиц. Поэтому восстановление этой часовни имеет большое значение для общины и для всего города“, – считает председатель вильнюсской комиссии исторической памяти Камиле Шерайте-Гогелене.
Часовня Господа Иисуса около вильнюсского костела Св. Апостолов Петра и Павла была установлена в память о прежних деревянных храмах и кладбище. Первое упоминание о часовне относится к началу XVIII в. (до 1737 г.).
Сохранились источники, по которым можно восстановить эту часовню барочного стиля, она запечатлена на рисунках и фотографиях.
Рядом с часовней росла большая липа, ее называли липой Гоштаутаса – согласно преданию, она была посажена легендарной личностью – представителем знатного рода Великого княжества Литовского 1-ой половины XIV в. Петра Гоштаута (Гаштольда, Гоштовта, Гоштаута, Гаштовта).
Перед сносом часовни были сделаны чертежи, ее измерили. На основе этих чертежей и будут разрабатывать проект. Часовня будет высотой 8,5 м, из керамических кирпичей, ее оштукатурят. Цокольная часть будет сделана из бучардированного гранита, крышу покроют черепицей. На первом ярусе часовни установят дубовый крест со скульптурой распятого Христа,на втором – скульптура Богоматери.
Восстановить часовню на том же месте невозможно, ее фундамент находится под кольцевой дорогой. Новая часовня будет стоять в 18 м от места прежней.
Работы уже начаты, завершить их планируют во второй половине этого года. Работы финансирует благотворительный фонд „Януконис“.