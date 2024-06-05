Около костела Св. Петра и Павла появится историческая часовня

„В советское время в Вильнюсе было уничтожено немало христианского наследия в Вильнюсе, а оно было неотъемлемой частью города. Кресты, часовни в католической Европе появились уже в раннем Средневековье. Они были и в Вильнюсе. К сожалению, осталось немного, большая часть была снесена во время прокладки улиц. Поэтому восстановление этой часовни имеет большое значение для общины и для всего города“, – считает председатель вильнюсской комиссии исторической памяти Камиле Шерайте-Гогелене.