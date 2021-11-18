Люди возмущались тем, что им пришлось стоять на улице, некоторые стояли по полчаса и дольше, хотя записались заранее.
Выяснилось, что в очереди стояли все: одни пришли прививаться первой, другие второй, а третьи - бустерной дозой.
Координатор центра вакцинации в Litexpo Дарюс Улицкас сказал Delfi, что со среды наблюдается наплыв прививающихся.
Например, в четверг к моменту беседы с Улицкасом уже привили 2000 человек и своей очереди ждали еще 400. До этого в день прививали до 1500 человек.
"Очередь образовалась потому, что много людей приезжает без предварительной записи, и большинство их почему-то выбирает Litexpo, хотя в Вильнюсе есть около 50 мест, где можно привиться. Надо не забывать, что сейчас холодно, поэтому требуется больше времени, людям надо снять верхнюю одежду, потом одеться, немало среди прививающихся и пожилых людей:, – сказал он, предложив жителям регистрироваться на прививку и, по возможности, выбирать не только Litexpo.
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