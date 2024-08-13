Около бастиона в столице состоятся три киносеанса

В этом году такие сеансы уже проводили около телебашни в Каролинишкес и на Жирмунайском пляже. В старом городе состоится ряд сеансов. „От фильма Марии Кавтарадзе „Ты мне ничего не напоминаешь“ до фильма Титаса Лауцюса „Парад“ – для нс важно, чтобы фильмы, получившие награду „Серебряный журавль“, увидели все желающие.
Программа (13 августа)
17:30 – зрители занимают удобные места.
18:00 – „Ты мне ничего не напоминаешь“ (Мария Кавтарадзе | Литва | 108 минут| N-16 | на литовском языке с английскими титрами).
20:00 – беседа с режиссером Марией Кавтарадзе
20:30 – „Лимузин“ (режиссер Сауле Блювайте | Литва | 15 минут | на литовском языке с английскими титрами).
21:15 – „Парад“ (режиссер Титас Лауцюс | Литва | 93 минуты | на литовском языке с английскими титрами).