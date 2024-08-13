Около бастиона в столице состоятся три киносеанса

В этом году такие сеансы уже проводили около телебашни в Каролинишкес и на Жирмунайском пляже. В старом городе состоится ряд сеансов. „От фильма Марии Кавтарадзе „Ты мне ничего не напоминаешь“ до фильма Титаса Лауцюса „Парад“ – для нс важно, чтобы фильмы, получившие награду „Серебряный журавль“, увидели все желающие.