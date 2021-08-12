Митинг организовала Лига юных консерваторов, собравшиеся держали флаги Литвы (исторический флаг), Грузии и Евросоюза.
"Грузия неделима. Около 20% территории занято, однако так не может быть, это нарушает нормы международного права, и мы считаем, что об этом следует помнить", - сказала председатель организации Котрина Бредите.
Почти все участники митинга - молодые люди. 19-летний Ральфас Ромейка, который планирует изучать политологию, заявил, что об агрессии России необходимо напоминать, чтобы это не повторилось. Он считает, что люди забывают агрессию России, а это большая беда в нашем обществе, также он отметил, что хотел бы, чтобы и ЕС помнил об этих событиях.
"Возможно этот конфликт заморожен, и урегулировать его будет сложно, но наша цель - чтобы больше их не было", - добавил он.
В митинге принял участие и вице-мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас, председатель Комитета иностранных дел сейма Жигимантас Павилёнис. Он подчеркнул, что очень важны и действия самой Грузии.
В конце июля правящая пария "Мечта Грузии" неожиданно заявила, что выходит из договора, который должен был завершить политический кризис, начавшийся после прошлогодних парламентских выборов.
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