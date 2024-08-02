Около 10 000 жителей по-прежнему остаются без электричества: устранить неполадки планируют за два дня

„Есть несколько очень сложных, критических точек – это Кельме, Расейняй, Йонава, Молетай, Вильнюсский район и еще несколько. Вероятно, в некоторых из них все будет исправлено, и подача электроэнергии будет восстановлена сегодня, в критических точках, особенно отдаленных – завтра“, - сообщила радио LRT представитель ESO.
На вопрос, почему жители получают сообщения о восстановлении электроснабжения, хотя неполадки не устранены полностью, Р. Юодкене отметила, что такая ситуация возникла из-за перекрывающихся неисправностей.
„С технической стороны есть перекрывающиеся неисправности, неполадки, поэтому они получили эти сообщения, но позже сотрудники либо связываются такими же сообщениями, либо звонят“, - говорит она и отмечает, что таких случаев довольно много, но жителям не стоит волноваться, что в связи с заново зарегистрированными неполадками они не получат компенсации.