Около 10 000 жителей по-прежнему остаются без электричества: устранить неполадки планируют за два дня

„Есть несколько очень сложных, критических точек – это Кельме, Расейняй, Йонава, Молетай, Вильнюсский район и еще несколько. Вероятно, в некоторых из них все будет исправлено, и подача электроэнергии будет восстановлена ​​сегодня, в критических точках, особенно отдаленных – завтра“, - сообщила радио LRT представитель ESO.

На вопрос, почему жители получают сообщения о восстановлении электроснабжения, хотя неполадки не устранены полностью, Р. Юодкене отметила, что такая ситуация возникла из-за перекрывающихся неисправностей.