2024.08.02 09:23

Около 10 000 жителей по-прежнему остаются без электричества: устранить неполадки планируют за два дня

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Lietuvą nusiaubė audra
Lietuvą nusiaubė audra
ФОТО: Oru entuziastai / Facebook

По состоянию на пятый день после обрушившегося на Литву урагана электроснабжение до сих пор не восстановлено примерно 10 тыс. жителей страны. По словам представителя Elektros skirstymo operatorius (Оператора распределения электроэнергии, ESO) Расы Юодкене, неполадки зафиксированы в разных регионах страны, за исключением Клайпеды.

„Есть несколько очень сложных, критических точек – это Кельме, Расейняй, Йонава, Молетай, Вильнюсский район и еще несколько. Вероятно, в некоторых из них все будет исправлено, и подача электроэнергии будет восстановлена ​​сегодня, в критических точках, особенно отдаленных – завтра“, - сообщила радио LRT представитель ESO.

На вопрос, почему жители получают сообщения о восстановлении электроснабжения, хотя неполадки не устранены полностью, Р. Юодкене отметила, что такая ситуация возникла из-за перекрывающихся неисправностей.

„С технической стороны есть перекрывающиеся неисправности, неполадки, поэтому они получили эти сообщения, но позже сотрудники либо связываются такими же сообщениями, либо звонят“, - говорит она и отмечает, что таких случаев довольно много, но жителям не стоит волноваться, что в связи с заново зарегистрированными неполадками они не получат компенсации.

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