Оккупация Энергодара. Замгородского головы, побывший в плену у россиян, рассказал, что происходит в районе атомной станции

– Первую неделю россияне не входили в город, захватили станцию и таким образом сосуществовали. Даже работал городской исполком под флагом Украины . Мы организовывали гуманитарные процессы. Нам удалось организовать эвакуацию населения по согласованному на то время "зелёному коридору". Примерно через две недели заехали службы, которые называли себя "военной администрацией". Их интересовал перевод мирного населения и экономики на рельсы РФ. После этого примерно начались первые провокации, попытки склонять как руководителей органов местного самоуправления, так и активистов к послушанию и сотрудничеству. И дальше это прекратилось в полугодовую эпопею непрерывных пыток, репрессий под флагом фильтрации.

- И тогда же начались первые репрессии со стороны россиян? То есть тех людей, которые протестовали, выслеживали и репрессировали?

- Да, на тот момент оставалось большинство в городе. Успело выехать до оккупации, по нашим оценкам, 5–7%.

- За четыре дня до входа российских войск мирное население перекрывало доступ к городу. Мы следили и просили россиян, чтобы не было оружия, не было провокаций. На митинги выходило до половины города, старались убедить российские войска не заходить в населенный пункт. В итоге, когда в соседнем селе на таком же митинге полетела граната и пострадал протестующий, выстроилась колонна из танков с оружием, мы понимали, что мирное население подводить под танки с угрозой расстрела нельзя. Русские зашли в город, простояв около 5–6 часов колонной, и атаковали через промзону атомную станцию.

- В начале войны вы попали в плен, но застали первые недели оккупации. Что тогда происходило в городе?

- Да. Но выкрали меня уже в Энергодаре. Я успел практически всю гуманитарку раздать, распределить, передать медикаменты, пенсию - пенсионерам через учреждение Укрпочты. А на утро произошел арест: 6 или 7 человек в военной форме с оружием остановили мой автомобиль, пересадили в свое авто и увезли.

- Я был в плену год. До того дня, когда меня схватили, занимался всей жизнедеятельностью в рамках моих должностных полномочий, эвакуацией. В нашей команде не было разделения полномочий, все работали круглосуточно - кто что мог, то и делал: эвакуация населения, организация работы социальной сферы, больницы, обеспечение хлебом, дрожжами, медикаментами, кровью для раненых, которые были ранены во время захвата станции. Абсолютно все в условиях хаоса, ажиотажа и достаточно нестабильной ситуации. Меня выкрали после того, как я привез груз – 10 автомобилей с гуманитарной помощью, продукты, медикаменты, кровь, деньги для пенсионеров.

- И тут уместно сказать, что и вы там были.

- Вы были в плену 333 дня. Что вообще происходило? Какие моменты запомнились?

- Это скоты, которые получают удовольствие от того, что издеваются над людьми. Имеет ли эта нация право на продолжение? Я ставлю под глубокое сомнение, потому что там повально психические отклонения.

- Я читал в одном из интервью, что к вам привели в камеру мужчину и потом он умер от избиения. То есть до такого уровня били?

- Да, это было в моей камере. Через полчаса он умер, тело увезли где-то через час. В соседнем гараже парня 32-х лет избили, он сутки промучился, умер тоже в камере. Увезли тело через трое суток.

- А какие-то обвинения вам выдвигали?

- Не выдвигали и даже не склоняли к чему-то. Я не знаю, для чего мне было жить в таких условиях.

- А что от людей требовали? Может, сдать какие-то фамилии?