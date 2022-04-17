Оказывающий различную поддержку украинцам мужчина: литовцы становятся все более равнодушными к войне

Нечего есть

На днях 2 машины с продуктами доехали до места назначения - одного населенного пункта в Украине. Автомобили с продуктами длительного хранения украинцам подарили волонтеры благотворительной организации Maži, bet stiprūs.

"Эту посылку мы подготовили через благотворительную организацию, и у нас был целевой получатель помощи. Это жители села Рожны. Его население составляет около 15 000 человек, но во время войны, по разным оценкам, здесь проживает около 100 000 человек. Они не пострадали от войны, но есть много людей из разных уголков Украины: дети, женщины, старики. Еды всем не хватает", — заявил Д. Спирикавичюс новостному порталу JP.

Срочная посылка

Село Рожный находится рядом с Киевом. Бои происходят всего в пяти километрах от указанного населенного пункта, поэтому, по словам Д. Спирикавичюса, было очень важно, чтобы партия от жителей Паневежиса как можно скорее достигла Рожного.

"Война и здесь может начаться в любой момент, поэтому, пока спокойно, мы решили пережать помощь. Волонтеры доехали до польско-украинской границы, откуда груз приняли представители староства Рожного. Машины уже достигли своей цели, мы счастливы и благодарим всех, кто внес свой вклад в это", — сказал бизнесмен.

Удивлен равнодушию

На вопрос о том, охотно ли литовцы присоединились к акции или не устали ли помогать остающимся в зоне боевых действий украинцам, бизнесмен пожал плечами: "В этой сборе этой помощи участвовали только сотрудники моей компании. Они помогали собирать еду. Мы объявили об этом в социальных сетях, откликнулось 10-15 человек. Я им благодарен, но когда мы увидели такое равнодушие, то решили купить продукты на средства компании".

Благодаря бизнесмену вместе с подаренными компанией автомобилями жителям села Рожны досталось более 5000 банок консервов, более 300 пачек макарон.

Помогли восстановить

Тем не менее, житель Павенежиса был рад тому, что несколько городских компаний внесли свой вклад в восстановление подаренных автомобилей.

"В нашей компании было два автомобиля с истекшим сроком эксплуатации. Они некоторое время не эксплуатировались, поэтому перед передачей украинцам их нужно было привести в порядок. Компания Ratų servisas внесла свой вклад в это дело. Над эстетическим видом кузова позаботились сотрудники, а с технической частью разобралась компания Kredora", — рассказал Д. Спирикавичюс.

Паневежский бизнесмен не скрывает, что в ближайшее время планирует собрать еще один груз, который отправится в сильно пострадавший от войны город Чернигов.