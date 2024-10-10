Оказавшийся в эпицентре перестрелки известный режиссер: страшно

Он коротко рассказал об этом на своей странице в фейсбуке.

„Я шел на встречу, вдруг обеспокоенные люди вскочили из-за столиков в кафе и стали уводить меня внутрь. На другой стороне улицы что-то кричал полицейский. Я понял, что попал в эпицентр какого-то происшествия.

Мы закрылись в кафе и с тревогой наблюдали за происходящим вокруг.

Страшно“, – писал Мяшкаускас.

По его словам, ему удалось уйти из кафе через черный ход.

Перестрелка произошла во время выселения человека из квартиры.

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После стрельбы мужчина забаррикадировался в квартире, его задержали бойцы „Араса“. У. Васарё 16-осёс и Шермукшню в Вильнюсе пока закрыты.

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