14 июня Вильнюсский окружной административный суд отклонил жалобу исполнителя и оставил в силе решение Департамента миграции о запрете на въезд в страну на пять лет.
По словам представителя этого суда Аудриса Кутрявичюса, исполнитель 28 июня подал жалобу с просьбой отменить решение суда и принять новое - о снятии запрета Департамента миграции.
Данную жалобу рассмотрит Высший административный суд Литвы.
Вильнюсский окружной административный суд пришел к выводу, что у Департамента миграции были основания оценивать действия Ф. Киркорова как угрозу государственной безопасности.
По мнению суда, МИД в письме Департаменту миграции указал, что Киркоров - популярный российский исполнитель и продюсер, влияющий на различные слои общества в России и других странах бывшего СССР благодаря своей активной концертной и организационной деятельности.
Кроме того, его концертная деятельность за рубежом открыто описывается российскими официальными лицами как инструмент распространения "мягкой силы" страны. Киркоров регулярно посещает и выступает в незаконно аннексированном Россией полуострове Крым, сознательно отрицая территориальную целостность и суверенитет Украины и косвенно оправдывая агрессивные действия Кремля.
Ф. Киркоров внесен в черный список по прошению Министерства иностранных дел. Министр Габриэлюс Ландсбергис заявил, что известный исполнитель во время своих неоднократных посещений незаконно аннексированного Крымского полуострова "сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины и тем самым косвенно оправдывал агрессивные действия Российской Федерации".
По словам Г. Ландсбергиса, участие Ф. Киркорова в концертах в Крыму "наносит серьезный ущерб национальной безопасности Литвы".
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