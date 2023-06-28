Охват вакцинацией против кори в Литве недостаточен

В последние годы в Европейском регионе наблюдается тенденция к снижению заболеваемости корью, что может быть объяснено недорегистрацией новых случаев, диагнозом или реальным снижением из-за прямых или косвенных мер борьбы с пандемией COVID-19.

NVSC напоминает, что дети в Литве бесплатно прививаются от кори, краснухи и эпидемического паротита согласно календарю профилактических прививок Литовской Республики для детей 15-16,5 месяцев с первой дозой вакцины, а в 6-7 лет со второй дозой. Две дозы этой вакцины обеспечивают надежную долговременную защиту.

Единственной конкретной мерой, которая может защитить от этой заразной болезни и ее тяжелых осложнений и контролировать корь в обществе, является профилактическая вакцинация.

Согласно пресс-релизу NVSC, рекомендуется, чтобы доля лиц, вакцинированных против кори, в обществе достигла не менее 95 процентов.

В 2022 году охват вакцинацией против кори, эпидемического паротита и краснухи составил всего 86,46 процента. (88,41 процента в 2021 году).

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, в 2023 г. январь-апрель в 12 странах ЕС/ЕЭЗ зарегистрировано 242 случая кори.

Во время пандемии охват вакцинацией против кори снизился до 90% не только в Литве, но и в странах Европы, что позволило вирусу кори распространиться среди здоровых непривитых детей и взрослых. Специалисты NVSC напоминают, что корь — высококонтагиозная вирусная инфекция, которая была и остается одной из самых частых причин смерти среди всех вакциноуправляемых болезней.

Источник инфекции – больной человек

Вирус кори распространяется аэрогенным (аэрозольным и воздушно-капельным) путем, а также через руки или другие предметы окружающей среды, загрязненные выделениями дыхательных путей. Зараженный человек может распространять вирус в течение 4 дней до и 4 после появления сыпи. Основной путь передачи – воздушно-капельный. По данным Центра общественного здравоохранения, инкубационный период составляет от 7 до 9 дней, иногда до 21 дня.