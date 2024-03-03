Охраняемые природные территории Литвы ждут волонтеров

По ее словам, более 70% сети Natura 2000 в Литве пересекается с национальной сетью охраняемых территорий, поэтому почти всегда, добровольно работая на охраняемой территории, жители могут внести свой вклад в охрану природы и на уровне ЕС .

"Природа находится в критическом состоянии из-за деятельности человека, негативные изменения происходят с рекордной скоростью - ей нужна наша помощь. Главным инструментом охраны природы в Европейском Союзе является сеть Natura 2000 – совместно созданная сеть охраняемых территорий во всех странах для сохранения наиболее ценных природных мест обитания, видов растений и животных", – отметила Бируте Валаткене, руководитель природоохранного проекта Naturalit.

В этом году приглашают приехать на охраняемые территории, расположенные вдалеке от Вильнюса , Каунаса и Клайпеды, где больше всего нужна помощь, а для некоторых волонтеров это может быть новое, неизведанное место в Литве, сообщает портал madeinvilnius.

В прошлом году было проведено 142 совместных сборов. В волонтерстве на охраняемых территориях приняли участие более 2300 работников почти 30 компаний.

Наибольшее количество совместных сборов было организовано в национальном парке Куршской косы, Тракайском историческом национальном парке и региональном парке Каунасского моря. Эти территории находятся вблизи крупных городов.

Как отмечено, волонтерствуя на охраняемых территориях, люди не только вносят свой вклад в сохранение ценнейших природных и ландшафтных территорий, но и узнают о значимости выполняемой ими работы, познают уникальность территории и окружающего природного мира. Кроме того, компании и организации считают волонтерство прекрасным временем для формирования команды и укрепления сотрудничества.