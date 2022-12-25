Охотник записал "разговор" трех лосей

Охотник рассказал, что поджидал в лесу кабанов, когда услышал необычные звуки. Между деревьями показались три лося.

"Я послушал и решил записать звуки, которые они издавали. Я делал видео на телефон. При свете прожектора удалось рассмотреть лося-самца, самку и их детеныша. Такие звуки обычно слышатся в сентябре, во время гона. Так, видимо, животные "общались" между собой", – сказал Томас.