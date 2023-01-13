За то, что во время загонной охоты в запрещенное время подозреваемый застрелил самца лося, начато административное дело.
Мужчине придется возместить нанесенный природе ущерб, заплатить штраф до 1800 евро, кроме того, у него конфискуют оружие, лишат права на охоту на 3-5 лет.
По закону охота на самцов лосей в Литве запрещена с 15 августа до 15 декабря, на самок - с 1 октября до 30 ноября, а на молодых лосей с 1 октября по 31 января. э
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